Fernández (PP) promet seguir "l'exemple de valentia" d'Ayuso a Catalunya

Reivindica als "joves anònims" que es van manifestar a la plaça Artós el 2017 després de l'1-O

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha promès aquest dilluns seguir "l'exemple de valentia" de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si arriba a president de la Generalitat.

"Ayuso no té por, vosaltres no teniu por i jo no tinc por i per aquesta raó vencerem al separatisme perquè no els tenim por", ha defensat en un míting a la plaça Artós de Barcelona junt amb Ayuso i el president del grup municipal a l'Ajuntament, Daniel Sirera.

Ha cridat a seguir textualment l'exemple de valentia, fermesa i determinació de la dirigent dels populars a Madrid i vèncer la por: "La por paralitza, la por impedeix l'acció, redueix la capacitat de créixer i de ser lliure, cal vèncer a la por."

Per a Fernández, fa dècades "Catalunya feia les coses millor que Madrid", però ha assegurat que a dia d'avui l'escenari és el contrari.

TREBALLAR INCANSABLEMENT

Per això, el candidat ha promès seguir aquest exemple i treballar "incansablement perquè Catalunya torni a ser líder".

Ha reivindicat els "joves anònims" que van sortir a manifestar-se a l'octubre del 2017 a la mateixa plaça Artós, i els ha posat com a exemple de com es pot derrotar a la por, segons ell.

També ha assegurat que és especialment difícil que els joves catalans defensin els ideals del PP davant de l'esquerra i l'independentisme que "prometen una arcadia feliç".

"FÓRMULA AYUSO"

Per la seva banda, Sirera també ha lloat la feina d'Ayuso a la Comunitat de Madrid i ha instat a portar la seva fórmula a Catalunya: abaixar impostos, eliminar burocràcia i plantar cara "al socialisme còmplice de la bogeria identitària de Puigdemont i Aragonès", en al·lusió als candidats de Junts+ i al president i candidat d'ERC a la reelecció, Carles Puigdemont i Pere Aragonès.

"Contra la decadència de Catalunya l'única cosa que funciona, benvolguts amics, és la 'fórmula Ayuso': llibertat, llibertat i llibertat", ha conclòs Sirera.