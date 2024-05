Fernández (PP) promet prioritzar la sanitat i l'educació davant un "govern fallit"

Elogia Alfonso Rueda: "És un exemple i una inspiració"

RUBÍ (BARCELONA), 8 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha promès aquest dimecres prioritzar la sanitat i l'educació davant un "govern fallit" de la Generalitat, amb una gestió que ha criticat i que s'ha compromès a millorar.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes a Rubí (Barcelona), al costat del president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, i la candidata a les europees, Dolors Montserrat.

Fernández ha alertat que Catalunya presenta "les pitjors dades de qualitat educativa d'Espanya i de les pitjors dades de la Unió Europea i té unes dades de llista d'espera que són també les pitjors de tot Espanya".

Per això s'ha compromès posar fi a les llistes d'espera, a impulsar mesures per descongestionar el sistema sanitari i a millorar els serveis d'atenció domiciliària: "Sanitat i educació són les dues grans partides pressupostàries d'un país", ha remarcat.

"NO ÉS UNA QUIMERA"

Tot això ho veu possible perquè assegura que el PP ja ho està fent a les comunitats autònomes on governa: "No és una quimera, no és una cosa que m'hagi tret jo del barret".

Ho ha exemplificat amb el que està fent Rueda a Galícia, qui ha definit com "un exemple i una inspiració" i de qui ha dit que la seva gestió sanitària és exemplar.