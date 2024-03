Fernández (PP) promet "posar fi al procés i al sanchisme" a Catalunya després del 12M

Afirma que el candidat de Sánchez no és Illa "sinó Pere Aragonès o Puigdemont si calgués"



BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, s'ha compromès aquest dimecres a "posar fi al procés i al sanchisme" a Catalunya després de les eleccions catalanes del 12 de maig.

"Posar fi al procés i al sanchisme té un significat profund i és un assumpte d'autèntica emergència nacional", ha dit durant la Junta Directiva Autonòmica del PP de Catalunya, davant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i l'eurodiputada i directora de campanya del 12M, Dolors Montserrat.

Fernández ha afirmat que el candidat del president del Govern central, Pedro Sánchez, a presidir la Generalitat no és el socialista Salvador Illa, "sinó Pere Aragonès o Puigdemont si calgués", per la qual cosa ha apostat per obrir una etapa a Catalunya.

"Culminarem la fi del procés en el moment exacte en què Alberto Núñez Feijóo arribi a La Moncloa i sigui el president de tots els espanyols", ha augurat.

Fernández ha insistit que el seu objectiu és "obrir una etapa a Catalunya lluminosa i il·lusionant i tancar una etapa fosca i decadent", i ha acusat Sánchez de ressuscitar l'independentisme i donar-li ales quan agonitzava, segons ell.

"És impossible estimular una nova etapa a Catalunya amb els mateixos bombers piròmans, Pedro Sánchez i Salvador Illa, que han donat ales al procés", ha insistit el candidat popular, que ha acusat Sánchez d'estendre el procés independentista a tot Espanya.

CONFEDERACIÓ I AUTODETERMINACIÓ

Fernández ha alertat que "després de l'amnistia, tocarà l'autodeterminació, amb una estació intermèdia: una Espanya confederal asimètrica com a pas previ i necessari a aquesta autodeterminació".

Per ell, els socialistes ho provaran "fent trampes o recuperant la tràgica idea de les dues espanyes enfrontades i irreconciliables", i ha afegit que el repte del PP per a aquestes eleccions és frenar una decadència catalana i recuperar el lideratge.

"UN PART UNA MICA DELICAT"

El candidat popular, que ha estat ratificat aquest dimecres, ha ironitzat dient que el seu nomenament "ha estat un part una mica delicat, però el nen ha sortit sa i lluitador", i ha agraït la confiança de Feijóo.

"Feia molt temps que no percebíem tanta il·lusió pel nostre projecte polític", ha celebrat Fernández, que ha demanat als membres del seu partit que surtin al carrer plens d'optimisme i convicció durant la campanya per defensar els seus principis.