Fernández (PP): "El PP de Catalunya ha deixat de ser un problema per al PP a nivell nacional"

Bendodo diu que el congrés territorial es convocarà "quan correspongui"

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest divendres que després de la millora dels resultats electorals a les últimes eleccions al Parlament, el PP català ha deixat de ser un problema per al seu partit a nivell nacional: "El Partit Popular de Catalunya ha deixat de ser un problema per al Partit Popular a nivell nacional per ser una oportunitat"

Ho ha dit en una roda de premsa en l'Ajuntament de Barcelona amb el sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo; el líder del PP al consistori, Daniel Sirera, i el president provincial del PP a Barcelona i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, després d'una reunió amb regidors del partit de les capitals de província catalanes.

Ha assegurat que el creixement de la formació en l'Ajuntament de Barcelona va a ser essencial perquè el PP català segueixi creixent "d'una manera extraordinària" i perquè el PP torni a ser la força més votada a les eleccions generals amb un impuls suficient per aconseguir un canvi a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo, en les seves paraules.

"Quan tens un Partit Popular a Catalunya que en el seu moment tenia un resultat molt per sota del que podria ser un partit competitiu, que era fa dos anys, efectivament era un problema. Era un problema perquè no aportàvem des de Catalunya el suport necessari per ser guanyadors en el conjunt d'Espanya. I això s'ha acabat", ha afirmat

Ha dit que té molt clar que la victòria que suposaria aconseguir la presidència del Govern "vindrà de la mà de Catalunya" i que estan recollint les demandes ciutadanes per seguir sent --textualment-- el partit que més s'assembla a Espanya i, en conseqüència, a Catalunya.

ELÍAS BENDODO

Bendodo ha coincidit a qualificar la situació del PP català com una gran oportunitat i ha afirmat que és un motiu d'alegria perquè el projecte del PP "avança i és estable".

Ha recordat que a les eleccions generals el PP va obtenir 6 escons per Catalunya, i ha assegurat que, si ara es convoquessin, millorarien resultats: "Si avui hi hagués eleccions generals, jo estic convençut que els 6 serien almenys 9".

CONGRÉS DEL PP CATALÀ

Preguntat per si aquest moment seria adequat per a convocar el congrés del PP català, ja que l'últim es va convocar al 2018, ha dit que és quelcom que li inquieta més aviat poc: "No sé si ho sabia vostè, però ja soc president del PP català i, per tant, és alguna cosa que m'inquieta més aviat poc".

Sobre aquesta qüestió, Bendodo ha dit que ja arribarà el moment de convocar-ho: "Permeti'm que treballem en la línia de creixement i quan arribin aquests moments, arribaran. Però jo crec que amb el que li he dit li estic dient molt".

"Els processos congressuals es convocaran quan corresponguin, tant aquí com en altres llocs d'Espanya, però ara mateix li puc dir que el Partit Popular de Catalunya va representar a les autonòmiques una alegria per al Partit Popular i va representar a les generals també una alegria per al Partit Popular", ha afegit.