Fernández (PP) planteja fer president Illa si el PSOE garanteix la investidura de Feijóo

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha proposat aquest dimecres la possibilitat de fer president de la Generalitat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, si el PSOE garanteix la investidura del líder dels populars i candidat al Congrés, Alberto Núñez Feijóo.

Durant la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el ple del Parlament, s'ha adreçat a Illa per traslladar-li que, després dels resultats de les eleccions generals, tenen l'oportunitat "de posar fi al procés, ara que rep menys suport electoral que mai, i això passaria per treure'ls influència a Madrid en comptes de donar-los la clau, i per enviar-los aquí, a l'oposició".

Segons Fernández, restar influència dels independentistes a Madrid hauria de comportar que els socialistes fessin costat a la investidura de Feijóo, mentre que a Catalunya --opina-- haurien de "ser capaços de construir una alternativa no nacionalista" probablement liderada per Illa, ha dit.

"Si es creu que ERC i Junts li regalaran la presidència de la Generalitat no ha entès res. Ja va guanyar les autonòmiques i ha tornat a obtenir un gran resultat ara, però molt em temo que preferirà continuar sent ostatge de Pedro Sánchez perquè el faci servir de moneda de canvi amb els nacionalistes per mantenir-se ell en el poder", ha sostingut.

També ha assegurat que "tem que el constitucionalisme català perdrà una gran oportunitat d'aconseguir un govern a Catalunya no nacionalista".

REFLEXIÓ

A Aragonès, Fernández l'ha instat a fer una reflexió després que el PP català ha obtingut més vots a Catalunya que ERC i Junts plegats.

El president li ha respost que exerciran la responsabilitat que els han donat els ciutadans en el Govern i el Parlament, i s'ha mostrat convençut que el conjunt de l'independentisme també ho farà al Congrés.