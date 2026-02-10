Fernández (PP) no veu en Vox "intencions" d'entrar a governs autonòmics

És partidari d'"anul·lar" la llei d'amnistia si el PP governa Espanya
BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dimarts que no veu "intencions" en Vox d'entrar a formar part de cap govern autonòmic després de les recents eleccions a Extremadura i Aragó.
"Tinc la sensació, i és una sensació, que Vox no té gaires intencions d'entrar al govern de cap comunitat. De fet, han sortit no fa gaire dels que estaven. És a dir, gaires ganes de governar no tenen", ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Per Fernández, el resultat electoral a Aragó evidencia que el PP va guanyar les eleccions i que, per poder formar govern, haurà de buscar un acord d'investidura "amb un Vox reforçat".
"Al final has de configurar majories, i ho has de fer sense plantejar cordons sanitaris. Simplement, intentant compartir projectes en allò que es pugui", ha manifestat el líder popular, que ha demanat assumir la pluralitat en l'espai ideològic del PP.
ACUSA RUFIÁN D'ENGANYAR EL SEU ELECTORAT
Fernández s'ha referit a la voluntat del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'explorar una unió de les forces d'esquerra de cara a les pròximes eleccions generals --qüestió que la formació ja ha rebutjat-- i l'ha acusat d'"enganyar" el seu electorat.
"Em sembla absolutament psicotròpic que Rufián faci una piulada dient a Puigdemont traïdor per no aplicar la independència, no fer una declaració unilateral d'independència, i ara vulgui ser el líder de l'esquerra radical espanyola. Això sí que és enganyar la gent", ha afegit.
S'ha preguntat què han de pensar els catalans independentistes de líders com Rufián i ha afirmat textualment que li sembla normal que el procés fracassés: "Rufián resulta que ara és espanyolista, no t'ho perdis".
"REVERTIR" REFORMES LEGALS I FINANÇAMENT
D'altra banda, preguntat per si és partidari d'anul·lar la llei d'amnistia si el PP lidera el Govern central, ha assegurat que sí i que "tot el que s'ha fet ha de ser reversible, inclosa la llei d'amnistia".
"Jo particularment l'anul·laria", ha sostingut, tot i que ha apuntat que no tindria efectes retroactius sobre els beneficiats per aquesta llei.
També ha afirmat que "la supressió del delicte de sedició és una barbaritat perquè destrueix garanties democràtiques" i que es va fer a mida dels polítics que van liderar el procés.
Finalment, sobre el finançament, ha considerat que el model acordat pel govern de Pedro Sánchez i ERC "està destinat al fracàs perquè és la mateixa metodologia que el 2009, un pacte bilateral entre ERC i el PSOE", i dubto que compti amb una majoria sòlida al Parlament.
"Vull un millor sistema de finançament, i crec que és perfectament possible fer-ho entre totes les comunitats autònomes. O es fa d'aquesta manera, o està destinat al fracàs", ha conclòs.