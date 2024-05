Fernández (PP): "No som un vot de càstig, no som un vot de rebequeria"

Reyes avisa que queden 48 hores per decidir si Puigdemont i Sánchez se segueixen "rient" de tothom

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha defensat aquest divendres que el vot als populars aquest proper diumenge no és, textualment, un vot de càstig ni rebequeria i ha reivindicat la vocació de govern del partit.

"No som un moviment de protesta, no som un vot de càstig, no som un vot de rebequeria, d'alleujament, d'enrabiada, d'aquest vot que votes per cabreig", en l'acte final de campanya dels populars a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junt amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la secretària general del partit, Cuca Gamarra; el número 2 per Barcelona, Manu Reyes, i la regidora a la ciutat Sònia Esplugas.

Ha assegurat que el PP és el principal partit d'Espanya i té vocació de govern, de ser decisius, de canviar les coses i de construir "una alternativa al nacionalisme il·lusionant".

APEL·LA A L'ELECTORAT DE CS

Així mateix, ha aprofitat per apel·lar a l'electorat de Cs, que van quedar decebuts després de sentir-se abandonats pels seus líders: "Nosaltres no ens n'anem de Catalunya; nosaltres ens quedem a lliurar aquesta batalla i l'anem a lliurar fins al final per guanyar-la."

Per la seva banda, Reyes ha avisat als electors que si voten pels socialistes se sentiran, textualment, traïts: "Queden 48 hores perquè Puigdemont i Pedro Sánchez se segueixin rient de tots nosaltres o queden 48 hores perquè Alejandro Fernández sigui el proper president de la unitat de Catalunya."