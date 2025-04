Fernández (PP) nega un acostament PP-Junts i creu que els de Puigdemont "s'estan radicalitzant"

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha negat que hi hagi un acostament entre el PP i Junts, i ha sostingut que els de Carles Puigdemont "s'estan radicalitzant, senten la pressió d'Aliança Catalana".

En una entrevista aquest divendres a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha sostingut que Junts no tornarà a ser com l'antiga Convergència: "S'està radicalitzant el seu discurs, tant en temes socials com en temes nacionals", ha insistit.

"El seu discurs cada vegada serà més agressiu i cada vegada serà menys assumible per al PP", ha subratllat el líder dels populars.

"ALTERNATIVA" A CATALUNYA

Ha destacat que la seva formació passa per un bon moment a Catalunya, després d'apostar per continuar amb la fórmula de ser "alternativa al nacionalisme i a l'esquerra a Catalunya".

Ha qualificat de "teatre" la crisi del Govern central per la compra d'armament a Israel, i ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de fer demagògia i d'haver dit que s'havia de suprimir el Ministeri de Defensa, en les seves paraules.