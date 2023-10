Fernández (PP) sobre el ministre d'Exteriors de Letònia: "També és 'franquista' aquest home?"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha preguntat si el ministre d'Afers Exteriors de Letònia, Krisjanis Karins, és "franquista", després que aquest país ha descartat oficialitzar el català a la UE.

"També és 'franquista' aquest home?", ha formulat aquest dimarts en una anotació a X recollida per Europa Press.

Tot això després que Karins ha avisat Espanya que no "dedicarà temps" a debatre sobre el reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la UE quan hi ha altres assumptes de primer ordre que els vint-i-set han d'abordar amb urgència.