Fernández (PP) sobre l'informe PISA: "No es pot fer pinya al voltant d'una cosa que no funciona"

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que el problema de l'educació a Catalunya no és de model sinó estructural, i ha respost a la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, que "no es pot fer pinya al voltant d'una cosa que no funciona", després que la consellera va demanar als grups unitat per abordar el problema.

En resposta a una intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el ple del Parlament aquest dimecres abans de la sessió de control al Govern, el líder popular ha confirmat l'assistència del seu grup a la reunió amb els grups parlamentaris convocada pel mateix president sobre aquest assumpte, i li ha demanat que escolti les seves propostes.

"Escolti les propostes que fem. Descarti prejudicis ideològics, que és el que va fer vostè en el debat monogràfic" d'educació, ha reclamat Fernández, que ha assegurat que atendre les seves propostes sí que seria un canvi real i en positiu.