Fernández ironitza sobre la continuïtat de Sánchez: "Només ell sap el que és digne i just"

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha respost irònicament aquest dilluns a la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, de continuar al capdavant de l'executiu: "Només ell sap el que és digne i just".

"Ha quedat clar: per a Sánchez no són els jutges els que poden condemnar Puigdemont o processar la seva dona: això només ho pot decidir ell, i ningú més que ell", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press.

El també líder del PSOE havia anunciat poc abans en una declaració institucional al Palau de La Moncloa que continuarà al capdavant de l'executiu espanyol.