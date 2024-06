Fernández (PP) ironitza amb el model de finançament a Catalunya: "És 'singularment' dolent"

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha ironitzat aquest dissabte sobre el model actual de finançament a Catalunya, enmig de la "singularitat" de la qual parlen els socialistes i el concert econòmic que reclama ERC per a una possible investidura del PSC.

"El model vigent de finançament a Catalunya (pactat per PSOE, IC i ERC) ja es va anunciar com a 'singular' i, efectivament, és 'singularment' dolent", ha escrit en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Fernández s'ha pronunciat així, després que aquest mateix dissabte la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha avisat que un concert econòmic per a Catalunya és el "mínim exigible" per a una possible investidura del socialista Salvador Illa, que al seu torn ha assegurat que el Govern d'Espanya donarà resposta, textualment, a la singularitat de Catalunya.