Fernández (PP) ironitza amb què la gran proposta de Junts "és el canvi de domicili del seu líder"

Reivindica la seva candidatura com "la punta de llança per aconseguir un resultat històric"

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha retret irònicament a Junts que la seva proposta més notable "és el canvi de domicili del seu líder", en al·lusió a l'anunci de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont d'haver deixat la seva residència a Waterloo (Bèlgica) per traslladar-se al Vallespir francès.

"Hi ha altres candidatures que porten l'anunci a so de bombo i platerets de canvi de domicili del seu líder com la proposta més notable d'aquests dies", ha criticat en un acte dels populars a la plaça Europa a Montjuïc, a Barcelona, on s'ha fotografiat amb la resta de candidats populars.

Fernández ha reivindicat la seva candidatura com "la punta de llança per aconseguir un resultat històric" que els permeti ser, al seu parer, decisius en el futur de la política catalana.

"LA MILLOR" CANDIDATURA

Fernández ha defensat que la candidatura del PP és "la millor de totes" les que es presenten a les eleccions del 12 de maig i ha assegurat que es tracta d'una candidatura que està preparada per governar.

"És una candidatura, i és molt important recordar això a la Catalunya actual, del 'sí' davant la cultura del 'no' a tot el que ha impulsat l'esquerra a Catalunya amb la complicitat de Junts", ha afegit.

També ha aclarit que el PP només diu 'no' "als projectes que divideixen, als projectes que destrueixen la convivència entre les persones" com, segons ell, el procés i l'amnistia.