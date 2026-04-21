Fernández (PP) sobre la investigació al cap de gabinet d'Illa: "Hauria de triar millors companyies"

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "hauria de triar millors companyies", després de saber-se que el seu cap de gabinet, Eduard Rivas, està sent investigat judicialment per presumptes irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera (Barcelona).
"Koldo, Salazar, Chili i ara això", ha sostingut Fernández en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dimarts.
Segons han explicat fonts del Govern, Illa manté "plena confiança" en Rivas, qui han assegurat que ha mostrat la seva total disposició a col·laborar en allò que calgui.