Fernández (PP) a Illa: "Vostè ressuscita avui aquí el 'procés', el remodela, el reforma"

Acusa a Illa d'aprofundir en el 'procés' per "mantenir-se en el poder"



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dijous al candidat socialista a la investidura, Salvador Illa, de mentir als catalans: "No obre vostè una nova etapa. Vostè ressuscita avui aquí el 'procés', el remodela, el reforma, i s'està veient avui als carrers de Barcelona clarament."

En la seva intervenció en el ple d'investidura, ha avisat als socialistes que "avui les hi prometen molt feliços, però la vergonya arribarà, com la vergonya li arriba a qualsevol que fa servir la mentida com a recurs polític".

"Per conquistar o mantenir-se en el poder estan disposats a aprofundir en el procés; ara, cap a una irreal Espanya confederal asimètrica. Aprofundir en el procés, és a dir, aprofundir en la decadència de Catalunya", ha afegit.

Per això ha alertat a Illa que no pot "convertir Espanya en un estat confederal, plurinacional i asimètric amb 68 vots d'una investidura d'una comunitat autònoma" i ha assegurat que l'únic camí legal és iniciar una reforma constitucional amb els suports al Congrés.

"El que farà és aprofundir en la decadència, inestabilitat institucional, espectacles vergonyosos com el d'avui, conflicte permanent, carència de seguretat jurídica a les conseqüències que esdevenen de la mateixa", ha opinat.

ILLA

En la seva rèplica, Illa ha respost que ell no diu mentides i ha afegit que sí s'ha hagut de moure de "les seves posicions polítiques" per aconseguir un acord.

"Això és fer política, i vostès ho han fet en el passat, i quan ho fan vostès no passa res", ha lamentat.