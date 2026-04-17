Fernández (PP) i Garriga (Vox) qualifiquen de "fracàs" la història de la dreta a Catalunya

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya i el secretari general de Vox i líder a Catalunya, Ignacio Garriga, han qualificat de "fracàs" la història de la dreta catalana i han defensat les posicions dels seus respectius partits per revertir-ho.
Així s'han expressat en la taula rodona 'Horitzons polítics de la dreta a Catalunya' durant la jornada 'El futur de la dreta a Catalunya' a la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) aquest divendres.
Fernández ha afirmat que malgrat que la dreta és "una ideologia que ha tingut històricament una majoria social àmplia a Catalunya" la seva història ha estat de fracàs rotund, i ha augurat que en la pròxima legislatura tindrà una majoria parlamentària que serà impracticable.
"I això per què és? Per la distorsió absoluta, irreconciliable i exacerbada de l'eix nacional", i ha assegurat que governant Junts governava la CUP en algunes polítiques concretes.
Per la seva banda, Garriga també ha qualificat de "fracàs en majúscules" la trajectòria de la dreta política a Catalunya i ha assegurat que els qui haurien d'haver dut a terme una guerra cultural fins ara han renunciat a fer-ho.
"Hem d'abanderar el patriotisme, que és molt més que la Constitució, que és molt més que un conjunt de lleis", i ha lamentat que la dreta catalana s'ha centrat exclusivament en l'economia i no en altres qüestions com la família o la reindustrialització.
"ESPERANÇA" EN ELS JOVES
En aquest sentit, Garriga ha apel·lat al patriotisme dels joves, el qual ha dit s'ha de "liderar evidentment des de les escoles" també canviant lleis educatives i els llibres de text.
"Faig una crida a la gent jove i a la societat civil a complicar-se la vida, no només ho canviarem els polítics, ho heu de fer vosaltres des de les associacions de veïns, a les universitats, des dels sindicats", ha afegit.
Així, ha dit que els joves han de veure en Vox un "fil d'esperança" i ha apel·lat a una 'primavera jove' que és garantia de futur en les dretes.