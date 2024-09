Fernández (PP) sobre els nomenaments d'Illa: "Si t'afilies al PSC alguna cosa et cau"

"Sánchez trasllada el procés a la resta d'Espanya i Salvador Illa ens porta el sanchisme a Catalunya"

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, els seus nomenaments en el nou Govern: "Traslladen a la societat catalana que si t'afilies al PSC alguna cosa et cau".

"És un missatge potent per generar una xarxa clientelar, però a llarg termini destrueix per dins qualsevol societat", ha dit aquest dijous en el ple del Parlament per la compareixença d'Illa per explicar l'estructura i composició del seu govern.

També ha criticat que assumeixi "com a propi el programa d'ERC sencer, un programa severament castigat a les urnes i el rebuig electoral més gran en la història de Catalunya", i ha exigit textualment construir una alternativa moral i política.

"Confon unir amb claudicar, espantar-se i rendir-se, fins i tot renegar del que vostè defensava fa uns mesos i que el va portar a participar en manifestacions de Societat Civil Catalana", ha afegit.

"ENS PORTA EL SANCHISME"

Fernández s'ha adreçat a ERC i Junts per advertir-los que "el PSC es disposa a okupar, amb 'k', totes les institucions catalanes, com Sánchez les espanyoles".

"Quan això passi, ERC i Junts no ploriquegin com nens petits 'Espanya dolenta i Espanya caca'. Els culpables que això passi seran vostès per mantenir Sánchez a La Moncloa i per portar el sanchisme de la mà d'Illa a Catalunya".

També ha criticat que el programa del govern d'Illa no està servint tots els catalans, i ha afegit: "Sánchez trasllada el procés a la resta d'Espanya i Salvador Illa ens porta el sanchisme a Catalunya".

Finalment, ha advertit Illa que li posaran les coses difícils com a oposició si posa en pràctica els acords pactats per a la investidura, i l'ha acusat de tenir una ideologia líquida: "Vostè és el que convé en cada moment".