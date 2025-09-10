Fernández (PP) diu que els inspectors d'habitatge faran "la vida impossible als propietaris"

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que els nous inspectors d'habitatge de la Generalitat faran "la vida impossible als propietaris".
Així s'ha referit aquest dimecres, en una entrevista a la Cope recollida per Europa Press, a l'acord subscrit entre el Govern i els Comuns per incorporar 100 nous inspectors d'habitatge.
També ha criticat que el nou cos d'inspectors servirà "per muntar un nou xiringuito a l'administració pública, que és l'única cosa que saben fer".
Ha assegurat que el que cal és construir més habitatge públic i de promoció privada "assequible per a joves i famílies amb pocs recursos, que és el gran problema ara mateix que hi ha sobre l'habitatge a Catalunya", a més de perseguir els okupes, textualment.
Així, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "no fa ni una cosa ni l'altra".