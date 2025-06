Fernández (PP) sobre Cerdán: "Més corrupció que en el sanchisme és impossible"

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dijous que "més corrupció que en el sanchisme és impossible" després de la dimissió del secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, després de conèixer-se l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

"L'únic avantatge del que està passant és que es demostra que la moció de censura contra el PP el 2018 no va ser per la corrupció, perquè més corrupció que en el sanchisme és impossible, i els seus socis continuen donant-li suport", ha criticat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Segons Fernández, el que els uneix és "el seu pla per liquidar la Constitució i convertir Espanya en una Confederació plurinacional".

A ILLA

També s'ha pronunciat sobre aquest tema a X el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, que ha preguntat al president de la Generalitat, Salvador Illa, si sabia què estava passant: "En sabia res, de la trama? El seu nom apareix. Ha d'explicar moltes coses, el president de la Generalitat".

"Salvador Illa no anava al Peugeot però és part del cercle. El seu peó a Catalunya i va compartir Consell de Ministres amb Ábalos. Illa sabia què estava passant?", ha preguntat.