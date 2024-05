Fernández (PP) demana tirar Sánchez i Puigdemont "a la paperera de la Història"

ULLDECONA (TARRAGONA), 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha demanat aquest dissabte tirar "a la paperera de la Història" el president del Govern central, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, perquè creu que s'ho han guanyat a pols.

Durant un míting a Ulldecona (Tarragona), al costat del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, Fernández ha cridat a votar pel PP el 12 de maig perquè és un vot de convivència, progrés, llibertat i igualtat, ha dit.

"És un vot per enviar Sánchez i Puigdemont a la paperera de la Història, que és el que s'han guanyat a pols", ha reivindicat.

Per ell, tots dos s'han acabat "mimetitzant", en al·lusió a la carta de Sánchez en què anunciava un període de reflexió sobre la seva presidència, i a les declaracions de Puigdemont en què assegurava que tornarà a Catalunya sigui investit o no com a president, però no es quedarà a l'oposició.

"Si dilluns anuncien tots dos que es deixen anar, tindran el nostre suport, comprensió i afecte. Que no pateixin, que se'n vagin a casa, que estaran més tranquils i nosaltres també", ha ironitzat.

"NO HI HA MALEDICCIONS BÍBLIQUES"

Fernández ha recordat als votants del PP que "no és el moment de llançar la tovallola", sinó que el 12M tenen l'oportunitat que fa més d'una dècada que busquen.

"No hi ha malediccions bíbliques que condemnin Catalunya a prosseguir el camí de la decadència", ha clamat Fernández, que està convençut que aconseguiran un resultat històric aquests comicis.