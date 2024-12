Fernández (PP) demana prendre a Puigdemont la clau de la política espanyola

"A Junts cal prendre-li la clau de la política espanyola, no cal donar-l'hi"

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha cridat a prendre la clau de la política espanyola a Junts perquè el seu president, Carles Puigdemont, "és material tòxic i radioactiu".

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press en preguntar-li per la proposició no de llei que Junts ha presentat al Congrés per exigir que el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança.

Fernández ha afirmat que Junts és "un partit clarament antiespanyol que vol destruir la democràcia espanyola", per la qual cosa, a parer seu, s'ha d'evitar que tingui la clau de la política espanyola.

"A Junts cal prendre-li la clau de la política espanyola, no cal donar-l'hi, cal prendre-l'hi", ha subratllat.

Preguntat sobre si creu que el PP hauria de donar suport a aquesta qüestió de confiança, ha dit que no li correspon a ell decidir què ha de votar el grup dels populars al Congrés.

En aquest sentit, ha al·ludit a la seva experiència personal amb el líder de Junts: "Tothom que s'ha acostat a Carles Puigdemont n'ha sortit escaldat, perquè Carles Puigdemont és un producte altament tòxic i radioactiu, i crec que no haver-m'hi acostat mai no m'ha anat malament".

POSSIBILITAT D'ACORDS

En preguntar-li per la possibilitat que el PP arribi a acords amb Junts a Madrid, Fernández ha diferenciat entre un acord de govern i el suport puntual dels juntaires a una proposta dels populars quant a rebaixa fiscal: "Si és per abaixar un impost a la ciutadania, doncs que s'hi afegeixin si volen".

"Si és per fer un pacte de govern, ja sap què penso: crec que, sincerament, Carles Puigdemont és material tòxic i que tothom que s'hi ha acostat n'ha sortit cremat", ha insistit.

El ple del Congrés ha aprovat aquest mateix dijous per majoria absoluta derogar l'article legal en el qual es basa el gravamen temporal a les empreses energètiques que s'ha anat prorrogant des del 2023, una esmena del PP que s'ha ratificat amb el suport de Junts i del PNB.

COHESIÓ DINS EL PP

En relació amb la situació del PP català i preguntat per si hi ha cohesió interna, ha sostingut que, quan els resultats electorals són positius, "immediatament els problemes interns són menors", la qual cosa assegura que passa al PP i a tot arreu.

Sobre les relacions entre el PP català i la direcció nacional del partit, ha assegurat que "la sintonia és màxima".

De cara a la celebració d'un congrés dels populars, ha defensat que el PP és "un partit democràtic" i que són els afiliats els que en última instància decideixen el seu president, per la qual cosa, textualment, no té por.

"Estic molt orgullós de formar part d'un partit polític en què es pot discrepar sense que t'expulsin com li va passar a Redondo Terreros al PSOE; això és el que tinc molt clar, per tant, no tinc cap por", ha afegit, en al·lusió a l'exdirigent socialista que va ser expulsat del partit després de pronunciar-se en contra de la llei d'amnistia.