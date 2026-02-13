Fernández (PP) demana no equivocar-se sobre Aliança Catalana: "Camina cap a la radicalitat ètnica"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
Critica la gestió del govern d'Illa: "És igual de caòtica que la dels independentistes".
BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP català, Alejandro Fernández, ha demanat no equivocar-se sobre el que representa Aliança Catalana: "El nacionalisme català camina cap a la radicalitat ètnica: les tesis d'una raça catalana que defensa Sílvia Orriols".
Ho ha afirmat en una entrevista aquest divendres a 'El Mundo' recollida per Europa Press, en la qual afirma que els nacionalistes no van cap a la moderació programàtica, i ha sostingut que els errors sobre la seva naturalesa i les seves finalitats han tingut, textualment, conseqüències terribles per a Espanya: "Espero que no ens tornem a equivocar en aquest sentit".
Ha alertat que Orriols aposta per "expulsar definitivament" el castellà de les escoles i de l'administració pública i que existeix una raça catalana.
Preguntat per la fascinació que hi ha, suposadament, en sectors de la dreta espanyola amb Aliança Catalana, ha respost: "Simplement alguns sectors de Madrid tenen des de sempre un desig de ser enganyats pel nacionalisme català".
De manera semblant s'ha pronunciat respecte a Junts en defensar que poden coincidir en el sentit del vot en àmbits com els impostos o l'energia nuclear, però ha sostingut que els líders del partit són "els mateixos que van protagonitzar un cop d'estat" i no han demanat perdó.
RODALIES
També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per la seva gestió en àmbits com l'habitatge, les okupacions, les energies renovables, la pesta porcina africana o Rodalies: "Queda clar que la gestió d'Illa és igual de caòtica que la dels independentistes".
Ha assegurat que la situació de Rodalies no és digna "d'una societat occidental desenvolupada", i ha considerat trista i greu que tan sols es posi el focus en el manteniment després de l'accident de Gelida (Barcelona).
REGULARITZACIÓ
Respecte a la regularització d'immigrants decretada pel Govern central, Fernández ha valorat que es tracta d'un 'papers per a tothom' encobert, i ha defensat que l'opció adequada és una intermèdia, perquè és "la justa i la que funciona".
Els immigrants que venen a treballar i a complir amb l'ordenament jurídic seran benvinguts, i els que vinguin a delinquir, o que no respectin la igualtat entre homes i dones i els drets humans, han de ser expulsats. Ni papers per a tothom, ni tots expulsats", ha il·lustrat.