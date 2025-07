Fernández (PP) demana "més seguretat i restablir l'ordre" davant la situació a Torre Pacheco

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament Juan Fernández ha demanat "més seguretat, restablir l'ordre i que es compleixin les lleis, per part de tothom", davant la situació a Torre Pacheco (Múrcia).

Ha opinat que hi ha municipis, com és el cas de Torre Pacheco, on hi ha grups de persones que "han cregut que venir a Espanya és venir a un lloc on no es respecten les lleis i cadascú pot fer el que vol", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament.

Ha recordat que abans dels aldarulls en aquesta localitat hi va haver una agressió que "ha de ser condemnada i, sobretot, castigada" i ha afirmat que, segons ell, la premsa i molts partits estan parlant dels aldarulls a Torre Pacheco, però no de l'agressió.

"El més just és parlar també de que hi ha persones que han vingut al nostre país a fer el que no té lloc al nostre país, que és practicar la violència i practicar la delinqüència", ha afegit.

Amb tot, ha assenyalat que, segurament, la majoria dels immigrants arriben a Espanya per treballar, formar la seva família i iniciar un projecte de vida millor del que tenien al seu país d'origen, tot i que ha expressat que molts immigrants s'aprofiten del sistema espanyol: "Venen a aprofitar-se que a Espanya no es fan complir les lleis com s'han de fer complir".

"DEFENSAR-SE A SI MATEIXOS"

Pel que fa a la situació a Sabadell o Piera (Barcelona), Fernández ha afirmat que el partit té la mateixa posició que amb Torre Pacheco i ha assegurat que moltes vegades els veïns "s'han de defensar a si mateixos de les agressions d'uns quants pocs" per la inactivitat de la policia, els ajuntaments i el Govern.

Preguntat per si el PP se sent còmode o comparteix els discursos dels dirigents de Vox, Fernández ha assegurat que el Partit Popular "té el seu discurs".