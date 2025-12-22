Fernández (PP) demana a Illa reflexionar sobre les crítiques de l'escola concertada

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha demanat textualment aquest dilluns al president de la Generalitat, Salvador Illa, que reflexioni i rectifiqui després d'un comunicat de les patronals de l'escola concertada en el qual critiquen el seu "infrafinançament".
En una publicació a X recollida per Europa Press, Fernández ha apuntat al "duríssim comunicat de l'escola concertada catalana contra la política de Salvador Illa", a qui, ha dit, desitja un bon Nadal, però també que reflexioni i rectifiqui.
El comunicat, que lamenta "la manca de plantilles i la insuficiència de recursos per atendre alumnat vulnerable", està signat per Agrupació Escolar Catalana (Aec); Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (Apsec); Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya; Federació Catalana de Centres d'Enseyament, i Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).
En l'escrit, remès divendres passat, les diferents entitats educatives concertades assenyalen "la lentitud" en l'organització de reunions amb la Conselleria d'Educació i lamenten la manca d'acord en relació amb el manteniment d'ocupacions dels grups que perdran el concert educatiu.
També critiquen que el Govern no ha complert amb el "compromís adquirit pel departament d'Educació de no retirar concerts" i afirmen que ho ha fet sense comunicar-ho prèviament.
A més a més, afirmen que "no s'ha complert el compromís de no interrompre el pagament mensual dels ajuts NESE B" i apunten --textualment-- a greus tensions de tresoreria als seus centres.