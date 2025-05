Fernández (PP) demana a Illa "reconèixer alguns errors i corregir-los" per l'apagada i generar confiança

Creu que la comunicació "va ser molt deficient de cara a la ciutadania"

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, "reconèixer alguns errors i corregir-los" després de l'apagada de dilluns de la setmana passada, i li ha reclamat que generi confiança i seguretat a la ciutadania, després d'afegir que això tampoc no ho ha fet el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts després de la compareixença d'Illa en el ple del Parlament per l'apagada, en què ha criticat que la comunicació "va ser molt deficient de cara a la ciutadania", ja que considera que va trigar molt a comparèixer, tot i que ha reconegut que va ser correcte cap als representants polítics.

Ha sostingut que una de les lliçons que s'ha d'aprendre és que "els sistemes d'alerta no funcionen bé en apagades", i també ha lamentat el caos en el transport ferroviari i que les residències de persones grans fossin, al seu parer, les més damnificades per aquest episodi.

DEFENSA L'ENERGIA RENOVABLE

El líder popular ha acusat Illa de ser incapaç d'abordar qüestions estructurals i de fons del model energètic, a més de definir les causes de l'apagada i què fer per prevenir que no torni a passar res similar: "No sap, no contesta. Exactament igual que Sánchez".

Fernández ha defensat l'energia renovable, però també la nuclear, després d'haver criticat que l'esquerra aposti pel seu tancament: "S'ha tornat a demostrar que les teories del decreixement de l'esquerra són una bogeria quissoflàutica absolutament inviable. Catalunya necessitarà de cara al futur molta més energia, no menys, més i més assequible", ha insistit.