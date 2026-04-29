Fernández (PP) demana prohibir el burca i illa li retreu la "prioritat nacional"

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat, Salvador Illa, prohibir el burca, mentre que Illa ha retret al líder popular que el seu partit hagi assumit la "prioritat nacional" de Vox.
En la sessió de control al Govern del Parlament, Fernández ha dit que el burca ha de ser "fulminantment prohibit perquè atempta contra la llibertat de la dona, contra els seus drets i contra la Declaració Universal dels Drets Humans".
El líder popular ha criticat que Illa digui que no hi ha burques perquè no els veu quan passeja, i ha qualificat d'inadmissible que el PSC de Lleida vulgui regular els burques "en nom de la llibertat religiosa" en comptes de prohibir-los.
Illa ha respost a Fernández que sí que veu burques quan passeja per Barcelona, però que no els veu "a cada cantonada", i ha assegurat que no li agraden.
"He vist burques, però quan passejo pels carrers de Barcelona, que ho faig bastant, no em trobo burques a cada cantonada. Però sí que sé què és un burca, i els he vist i no m'agraden", ha expressat.
A més, el president ha criticat el concepte de "prioritat nacional" pactat entre el PP i Vox per als governs d'Extremadura i Aragó.
IGNACIO GARRIGA
El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que Illa "tolera empara i permet agressions de l'extrema esquerra separatista contra diputats, afiliats i càrrecs orgànics" del partit a les carpes informatives i que no fa res per impedir-ho.
Illa ha condemnat tota violència però ha demanat a Garriga no fer-se "la víctima" perquè ha assegurat que la majoria de grups polítics del Parlament han patit atacs com els que també relata el secretari general de Vox.
El president ha dit que aquests atacs que també han patit partits de la cambra catalana han estat justament per combatre el que Vox vol recuperar, "que és un règim de manca de llibertats i de feixisme".
SÍLVIA ORRIOLS
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, també ha retret a Illa atacs a les seves carpes informatives i a les seus del partit, i ha lamentat que els grups al Parlament impedeixin amb cordons sanitaris que AC pugui "irrompre" a l'hemicicle.
Illa ha qualificat de revelador que la pregunta d'Orriols coincideixi amb la de Garriga: "Aquells que basen els seus plantejaments polítics en l'odi, en la rancúnia, se senten víctimes. Veuen la palla a l'ull aliè i no veuen la biga al seu propi ull".
"No serà vostè la que amb la seva actitud fomenta l'odi? No serà vostè que amb el seu llenguatge fomenta l'odi? No s'ho ha preguntat? No s'ha preguntat per què coincideix amb Vox?", ha afegit el president.