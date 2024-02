Fernández (PP) demana a Illa explicacions sobre les concessions a l'empresa del 'cas Koldo'

Critica que el procés "no porta la independència, porta la decadència de Catalunya"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha demanat aquest dissabte explicacions al primer secretari del PSC, Salvador Illa, sobre les concessions a l'empresa vinculada al 'cas Koldo' durant la seva etapa com a ministre de Sanitat.

"Li exigeixo que s'expliqui i exigeixo que no s'amagui", ha reclamat Fernández en la jornada interparlamentària de diputats del PP que ha tingut lloc al Centre Cívic Fort Pienc a Barcelona, on ha demanat que aclareixi les informacions sobre la relació entre el Ministeri de Sanitat quan el dirigia i Koldo García, assessor de l'exministre José Luis Ábalos.

Fernández ha al·ludit així a la investigació per un cas de mossegades en contractes de compra de mascaretes durant la pandèmia entorn de Koldo García, assessor de l'exministre José Luis Ábalos.

"No es pot presentar davant la societat catalana com un candidat a presidir la Generalitat si no elimina qualsevol ombra o sospita de corrupció en la seva gestió pública", ha constatat el dirigent dels 'populars', que ha assegurat que és absolutament imprescindible que el socialista doni explicacions.

Així mateix, el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, ha exigit que no quedi ningú sense pagar pel que ha fet i ha subratllat que Illa ha d'aclarir si el que va passar durant la seva gestió va ser net o no, i a més ha d'explicar per què en el seu ministeri també van fer concessions a l'empresa vinculada a la trama del 'cas Koldo'.

SEQUERA I INDEPENDÈNCIA

A més, Fernández ha celebrat l'aprovació, en el ple parlamentari d'aquesta setmana, d'algunes de les propostes del partit per afrontar la sequera i ha reiterat la urgència de dur a terme les infraestructures necessàries.

Ha apuntat que "la incompetència s'acaba pagant", al·ludint a la gestió de l'aigua per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

En aquest sentit, també s'ha pronunciat l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, que ha defensat el Pla Hidrològic Nacional de la presidència de José María Aznar que no va tirar endavant, i ha criticat als socialistes que el "van boicotejar" i ara lamenten la situació actual.

A més, Fernández creu que els independentistes "no s'aturaran", després que aquest dimarts la Mesa del Parlament va admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el 2 de febrer per Solidaritat Catalana per la Independència, que demana que la Cambra declari la independència de Catalunya.

Ha reivindicat que el procés "no porta la independència, porta la decadència de Catalunya".

EDUCACIÓ I ALTRES QÜESTIONS

També ha participat de l'acte la portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, que ha parlat sobre l'informe del Parlament Europeu (PE) sobre la immersió lingüística i ha mantingut que cal "acabar amb un model perjudicial" que, al seu parer, està caducat i és obsolet.

Al seu torn, el diputat del PP al Congrés i membre de la comissió d'educació, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que el PP té "la possibilitat de frenar" en aquesta matèria.

Per la seva banda, el líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha subratllat que la ciutat s'ha convertit en el "parc temàtic de la inseguretat ciutadana", per la cosa ha culpat l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, els Mossos d'Esquadra i el Govern d'Espanya, que al seu parer no modifica el Codi Penal per castigar la reincidència.