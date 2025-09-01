Fernández (PP) demana a Illa comparèixer al Parlament per explicar la seva reunió amb Puigdemont

Afirma que Illa "viatja com a recader de Sánchez"
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha explicat que la seva formació ha registrat una petició de compareixença perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la Càmera catalana perquè expliqui "el motiu, el contingut i els acords aconseguits" en la reunió que mantindrà aquest dimarts amb el líder de Junts, Carles Puigdemont.
En una roda de premsa aquest dilluns, Fernández ha criticat que Illa es reuneixi amb Puigdemont a Brussel·les, i ha assegurat que el president de la Generalitat "viatja com recader de Sánchez".
El portaveu dels populars ha dit que aquesta és la culminació d'un procés en el qual "Illa ha mostrat la seva veritable cara, la cara d'una estafa política que ha decebut a tots".
"Illa és tòxic igual que ho és Puigdemont", ha expressat Fernández, que ha assegurat textualment que, amb aquesta reunió, es farà un pas més en l'operació per desmantellar i liquidar l'estat a Catalunya.
"Demà un hipòcrita es reuneix amb un fugat de la justícia per mantenir a Sánchez en el poder", i ha recordat que Illa va declarar en 2018 que no hi hauria amnistia.
Ha afegit que Illa "està disposat a humiliar-se contra el que ell mateix ha defensat els últims anys", la qual cosa el portaveu del PP ha qualificat de vergonyós i una humiliació de l'Estat a mans de l'independentisme.
ILLA, EL "TERCER ENVIAT DE SÁNCHEZ"
També ha afirmat que Illa és "el tercer enviat de Sánchez per rendir-li homenatge a Puigdemont", i ha apuntat que el primer va ser l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i que el segon va ser l'ex-president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero.
"Avui ha tornat a quedar demostrat que el separatisme no governa a Catalunya, però mana més que mai", ha sostingut.
Fernández ha assenyalat que "la convivència entre catalans no pot passar, en cap cas, per mentir sistemàticament" i, tampoc, en les seves paraules, per tenir a un president titella o per crear cortines de fum.
"Sota el fals pretext de la convivència està disposat a canviar radicalment de principis per servir al seu amo", i ha assenyalat que amb el Govern d'Illa no s'ha obert cap nova etapa.