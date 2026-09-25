Fernández demana que el desnonament de la Maricarmen no implanti el "model Colau"

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha demanat aquest divendres que el desnonament de la Maricarmen, la veïna de 87 anys de Madrid, no serveixi per aplicar a Espanya el "model Colau" en habitatge i ha instat a no aprofitar el cas per liquidar la propietat privada.
"Acabarem encara pitjor del que estem", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha qualificat d'absolutament catastròfica la política d'habitatge a Catalunya.
Ha afirmat que Catalunya és la comunitat líder en desnonaments i en ocupacions: "Líder en desnonaments amb 921, Madrid en l'últim any en té 578, i alhora líders en ocupació il·legal, gairebé el 42% de les ocupacions il·legals de tot Espanya".
Ha expressat que l'alcalde de Madrid, el també popular José Luis Martínez Almeida, ha actuat com "calia" perquè ha fet a la Maricarmen una oferta de reallotjament en un pis de la ciutat.
Ha exigit que es busquin alternatives per solucionar casos com el de la Maricarmen, però ha avisat que la resposta no pot servir per "liquidar" el principi de protecció de la propietat privada.