Fernández (PP) demana deixar actuar la justícia en el cas de les parelles de Sánchez i Ayuso

Avisa que limitar el preu del lloguer és "un desastre que, a més, no funciona"



BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions al Parlament, Alejandro Fernández, ha demanat aquest dimecres deixar actuar la justícia respecte a les diligències d'investigació contra Begoña Gómez, dona del president del Govern central, i en el cas que afecta Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Deixem que la justícia faci la seva feina i el que hem de fer sempre els polítics és acatar les resolucions ens agradin o no. Això és el que diferencia un demòcrata del que diu que ho és però realment no ho és", ha dit en un col·loqui del Col.legi d'Economistes de Catalunya.

Segons Fernández, quan la justícia actuï i resolgui "serà el moment de fer valoracions polítiques, ètiques" o de qualsevol altra consideració.

Pronunciar-se ara sobre aquest assumpte, segons ell, no contribuiria a un clima "que moltes vegades s'està generant sobre situacions que encara no han estat jutjades i que no tenen una sentència".

PREU DEL LLOGUER

També s'ha referit a la qüestió de l'habitatge després que el Govern ha aprovat un decret llei que amplia la contenció del preu dels lloguers a tots els arrendaments temporals excepte els que tinguin finalitats de lleure, vacances o recreatives.

Després de constatar que el dret a l'habitatge és un dret constitucionalment consagrat, ha afegit que també ho és el dret a la propietat, i ha assenyalat que limitar el preu del lloguer és "un desastre que, a més, no funciona".

"A part de ser una violació també del lliure mercat i de les decisions lliures entre agents econòmics i particulars, evidentment, també, resulta que, a Barcelona, les polítiques d'Ada Colau que, suposadament havien de baixar el preu del lloguer, l'han duplicat", ha sostingut.

CAMPANYA

Malgrat expressar el seu suport i respecte per la campanya del PP al País Basc, ha explicat que a Catalunya faran la seva en els termes que considerin perquè són "realitats polítiques diferents".

"Correspon a cada equip del partit en aquestes respectives autonomies decidir el tipus de campanya electoral que farà i nosaltres continuem amb la nostra", ha resolt a menys d'un dia perquè comenci la campanya electoral a Catalunya.