Fernández (PP) demana autonomia per al PP català per ser el PP "sense girs copernicans diaris"

Alerta d'una operació perquè Espanya sigui "una república confederal plurinacional"

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest dilluns que la petició que ha fet recentment a el seu llibre que el PP català tingui autonomia no és per desmarcar-se del PP, sinó per "ser del PP naturalment, sense girs copernicans diaris".

Ho ha dit durant la presentació del seu llibre 'A calzón quitao' (La Esfera de los Libros) a l'hotel Grand Marina de Barcelona, en la qual ha demanat enfortir al PP en aquells llocs on és més feble, entre els quals ha situat Catalunya i el País Basc, per "donar la batalla que ve".

Per fer-ho, ha dit, es necessita paciència, perseverança, coratge i determinació i s'han de desatendre "els cants de sirena nacionalistes que arriben sempre, però que són un fracàs sempre", com es va fer per a les últimes eleccions a Catalunya, que els van anar molt bé, en les seves paraules, perquè ningú va parlar de girs.

"Durant 30 anys us haureu aixecat amb els diaris dient 'El PP de Catalunya gira cap a no sé on'. Als dos anys, un altre congrés. 'El PP de Catalunya gira cap enllà'. I gira. I a un costat. I a un altre. I 30 anys girant", ha lamentat, alhora que ha garantit que ell no girarà més.

Ha assegurat, no obstant això, que aquest no és un missatge a la direcció nacional: "Tinc 48 anys i ja vaig girar tot el que havia de girar els estius a Salou quan era més jove. No giro més! I diran que això és un missatge a Génova. No és un missatge a Génova. Ni molt menys. Va més dirigit a alguns opinadors que mai han votat ni votaran al PP en la seva vida".

A l'acte han assistit, entre altres, el portaveu i la portaveu adjunta del PP en el Parlament, Juan Fernández i Lorena Roldán, junt amb altres membres del grup parlamentari; la diputada en el Congrés Llanos de Luna; el regidor en l'Ajuntament de Barcelona Juan Millán; l'alcalde de Castelldefels (Barcelona) i Pontons (Barcelona), Manu Reyes i Josep Tutusaus, i l'ex-diputada de Vox Macarena Olona, a qui Fernández ha dit "estaria encantat" que tornés a l'arena.

CANVI EN LA FORMA DE L'ESTAT

Fernández ha alertat que s'està preparant "una operació per convertir a Espanya en una república confederal plurinacional" gràcies a la majoria actual al Congrés dels Diputats que dona suport al president del Govern, Pedro Sánchez.

En la seva opinió, s'estan plantejant "un canvi en la forma de l'Estat a Espanya, amb el 51% dels diputats, que representen poc més del 40% dels vots i el 30% del cens", com ha afirmat es va fer durant el 'procés'.

Ha explicat que sense tenir els dos terços dels diputats del Parlament per reformar l'Estatut, els partits independentistes van impulsar una llei de transitorietat, i ha augurat que Sánchez no l'anomenarà així, sinó "llei per a l'Espanya plural".

"Estic en disposició d'assegurar categòricament que aquest serà el camí de Sánchez? No. Però sí que haig de dir que és la marca de la casa dels que ara mateix governen i els seus socis", ha valorat.

A més, ha assegurant que és alguna cosa sobre la que "començaran a treballar", després de declaracions recents de l'ex-president del Govern d'Espanya José Luis Rodríguez Zapatero i l'ex-vicepresident Pablo Iglesias, que veu alineades amb aquest objectiu.

"TREURE A ESPANYA DE CATALUNYA"

Tot això amb l'objectiu de desmantellar l'Estat a Catalunya per "treure Espanya de Catalunya, per a posteriorment poder treure Catalunya d'Espanya", la qual cosa ha considerat textualment un 'procés' espanyol, ja no 'procés' estrictament català.

Al seu judici, s'han recorregut pràcticament tots els passos per fer-ho: aprovar els indults, eliminar el delicte de sedició i reformar el delicte de malversació, "expulsar" el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), inhibir-se davant de les sentències sobre l'ús del castellà i aprovar l'amnistia.

Falta per fer, i ha assegurat que l'independentisme i Sánchez estan en això, expulsar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Catalunya, i l'autodeterminació que, segons ell, es materialitzarà en forma d'"autodeterminació a través d'una confederació plurinacional".

"Si us fixeu, portem 6 compliments dels 8, el setè estan executant-lo ara mateix, que és l'expulsió a terminis de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, i queda l'últim d'ells", ha alertat.