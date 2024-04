Fernández (PP) defensa la "tolerància zero" amb l'ocupació il·legal a Catalunya

Promet suprimir l'impost de successions si guanya el 12M

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha defensat aquest dissabte la "toleràcia zero" amb l'ocupació il·legal a Catalunya i ha criticat la gestió que en fan els seus rivals en els comicis del pròxim 12 de maig.

"Nosaltres ni relativitzem ni enganyem a ningú; tenim claríssim que amb l'ocupació, tolerància zero", ha declarat Fernández en un acte dels populars sobre seguretat i ocupació a la plaça d'Adrià de Barcelona.

En aquest sentit, ha arremès contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'expresident i candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont; el candidat del PSC, Salvador Illa, i l'exalcaldessa i líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, als quals ha qualificat de "governants irresponsables" que, al seu parer, acostumen a relativitzar l'ocupació il·legal.

"Si a Colau, Illa, Aragonès, Puigdemont i companyia els agraden tant els 'okupes', que els fiquin a casa seva, però les nostres que les deixin tranquil·les", ha afegit.

Fernández ha assegurat que els 'okupes' il·legals, en la majoria de casos, "s'incardinen en màfies perfectament organitzades" i ha assumit el seu compromís contra ells.

"Sense seguretat no hi ha llibertat i sense propietat no hi ha democràcia", ha asseverat Fernández, que al seu torn ha cridat a crear una oficina d'antiocupació i a dotar les comunitats de propietaris dels instruments necessaris per, textualment, expulsar l''okupa' que altera la convivència.

Per la seva banda, l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha expressat que la resposta a l'ocupació ha de ser "la contundència policial", tot i que ha afirmat que hi ha una part de la població que per problemes econòmics no pot pagar el lloguer o la hipoteca i ha assegurat que compten amb el suport dels serveis socials a Badalona.

IMPOST DE SUCCESSIONS

Així mateix, Fernández ha promès suprimir l'impost de successions si guanyen les eleccions, cosa que no permeten a "cap de les comunitats autònomes en les quals el PP governa".

"Al drama i la tristesa que suposa perdre els teus progenitors no s'hi pot sumar que et pressionin amb impostos per rebre l'herència per la qual legítimament la teva família ha treballat tota la vida", ha criticat Fernández.