Fernández defensa mantenir les centrals nuclears davant "la cultura del no a tot"

TARRAGONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha defensat aquest divendres la necessitat de mantenir en funcionament les centrals nuclears davant "la cultura del no a tot" que considera que s'ha instal·lat a Catalunya, informa la formació en un comunicat.

"A Catalunya s'ha instal·lat des de fa massa temps la cultura del no a tot, en la qual es diu no a la nuclear i no a les renovables", ha dit després de la visita a la central nuclear d'Ascó (Tarragona) amb diputats del partit al Congrés i representants del PP de Tarragona.

Per Fernández, les nuclears són garantia de seguretat, energia neta i ocupació, i ha afirmat que no es poden tancar centrals perquè tot i que Espanya pot ser una referència en energia renovable, "no es pot despullar un sant per vestir-ne un altre".

El diputat al Congrés Guillermo Mariscal ha subratllat que "amb el PP al Govern central, Ascó no es tanca" i ha valorat que tancar la central suposaria posar fi a la competitivitat econòmica de Catalunya.

Per la seva banda, el diputat al Congrés Juan Diego Requena ha indicat que a Catalunya aquesta font d'energia ha estat "un gran suport" per al desenvolupament econòmic.