Fernández (PP) defensa que Ayuso no es reuneixi amb Sánchez: "Cada president sap el que és millor"

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha expressat aquest dilluns el seu "respecte i suport" a la decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no anar a la reunió bilateral amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, a la qual l'havia convocat divendres.

"El meu respecte i suport tant a qui decideix anar-hi com a qui no. Cada president sap el que és millor per a la seva comunitat autònoma", ha declarat a Europa Press, després que el Govern madrileny hagi emès aquest dilluns un comunicat en què recullen els motius pels quals Ayuso ha declinat assistir-hi.

El text esmenta que la trobada es planteja després de negociar amb els partits independentistes catalans "la ruptura de la hisenda comuna" i des de la Puerta del Sol han assegurat que, menys de 24 hores abans de la convocatòria de La Moncloa, el president del Govern central va difamar de la presidenta en una viatge oficial a Brussel·les.