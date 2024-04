Fernández (PP) critica el PSC per "formar part del procés" en pactar amb ERC i Junts

Qualifica Aliança Catalana d'"indissimulada xenofòbia del nacionalisme català"



BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha criticat el PSC per "formar part del procés" en pactar amb ERC i Junts, i ha condicionat unes hipotètiques negociacions amb els socialistes al fet que trenquin tota relació amb independentistes tant a Madrid com a Catalunya.

En una entrevista publicada aquest diumenge a 'Cronica Global' i recollida per Europa Press, el candidat popular ha valorat que el candidat del PSC, Salvador Illa, "no és garantia d'un canvi a Catalunya" perquè, segons ell, el president del Govern central, Pedro Sánchez, el pot sacrificar si necessita el suport d'ERC i Junts al Congrés.

Fernández ha reiterat que vol obrir una nova etapa política a Catalunya i, per tant, ha advertit que els populars no donaran suport a Illa perquè l'endemà pacti amb ERC i Junts: "Això no passarà, no amb la nostra complicitat, exigirem fets, no paraules", ha dit.

NI JUNTS NI ORRIOLS

Amb la mirada posada al Congrés, el candidat del PP català ha negat que Junts pugui donar suport a una hipotètica moció de censura a Madrid contra Sánchez, i ha subratllat que "no contempla escenaris de col·laboració amb qui vol destruir la democràcia espanyola i sosté que Espanya és un Estat feixista".

Sobre la candidata d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, de l'extremadreta independentista, Fernández ha dit que veu similituds amb l'expresident de la Generalitat Quim Torra, i l'ha qualificat de "deformació natural d'alguna cosa que ha estat molt present en el nacionalisme català i que és una indissimulada xenofòbia".

UN PACTE PER L'AIGUA

Alejandro Fernández ha defensat un pacte per l'aigua a tota Espanya, mentre que, per a Catalunya, ha prioritzat les accions urgents a curt termini, com la proposta del Col·legi d'Enginyers per subministrar l'aigua sobrant del Consorci d'Aigües de Tarragona amb un transvasament cap a la xarxa de Barcelona.

Així mateix, ha qualificat de "turismofòbia" la mesura del Govern per omplir piscines públiques i privades si es declaren refugi climàtic, i ha expressat que posar traves al sector turístic és donar un missatge perquè els turistes no viatgin a Catalunya.

Juntament amb això, el candidat popular ha demanat canviar el sistema educatiu perquè garantir que qualsevol estudiant pugui estudiar en el seu idioma matern, en castellà o en català, i també ha afegit que l'actual model educatiu és una "ideologia 'progre' que liquida la cultura de l'esforç i l'autoritat del mestre".