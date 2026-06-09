Fernández (PP) critica que Nogueras demanés al Papa que parli en català

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticat aquest dimarts la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, per haver demanat al papa Lleó XIV que parlés català en la seva visita a Barcelona i ha confessat que tem un boicot als esdeveniments de sa santedat a Catalunya, tot i que espera que siguin "quatre friquis".
El popular ha criticat en una entrevista a Esradio, recollida per Europa Press, que, durant la trobada de Lleó XIV amb els diputats i senadors a la cambra baixa, la portaveu independentista demanés al Papa que parli en català, després d'assegurar que "el Papa parlarà com li doni la gana" i que els nacionalistes catalans tenen una "obsessió de voler imposar fins i tot al Papa".
Dit això, ha admès que sent "enveja sana" per la rebuda que ha tingut sa santedat a Madrid i s'ha mostrat preocupat per un possible sabotatge als actes que tindrà a Catalunya. "Segur que en tenen una muntada per dimecres", ha indicat alhora que ha creuat els dits perquè només siguin "quatre friquis".
No obstant això, ha assenyalat que a Catalunya no es viu la mateixa violència que el 2017 o 2019, però "bàsicament perquè s'està donant als secessionistes tot el que volen".