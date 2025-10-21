Fernández critica l'"oportunisme" de Junts per demanar al Parlament la rebaixa de l'IRPF

Els acusa, juntament amb el PSC, ERC, els Comuns i la CUP, de bloquejar una proposta similar dels populars
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha criticat aquest dimarts l'"oportunisme" de Junts per portar a la cambra una proposta per demanar la rebaixa de l'IRPF i la supressió de l'impost de successions.
"Ara veiem l'oportunisme de Junts que, de sobte, descobreix que cal abaixar l'IRPF i suprimir l'impost de successions. Que no ens enganyin. Quan han governat l'han apujat tots. Junts ha apujat tots els impostos que es podien apujar a Catalunya. La pujada d'impostos a Catalunya porta la marca de Junts", ha recriminat en una roda de premsa al Parlament.
A més de considerar que els de Junts arriben "molt tard", ha explicat que el PP va presentar fa un any una proposta per rebaixar l'IRPF i suprimir successions a la Mesa del Parlament que, en la seva opinió, està bloquejada.
"Junts, amb el PSC, ERC, els Comuns i amb la CUP, fa un any que bloqueja aquestes propostes del PP per poder abaixar impostos a Catalunya Quina broma és aquesta?", ha preguntat.
PRESSUPOSTOS
En matèria pressupostària, ha assegurat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hauria de ser coherent amb el que va afirmar temps enrere: "Va dir que si Catalunya no tenia pressupostos l'1 de gener, el president (d'aleshores) Pere Aragonès ho havia de deixar i anar-se'n", ha concretat.
Per això, ha instat Illa a reflexionar després de deixar clar que "Catalunya no es pot governar sense pressupostos", segons Fernández.
"I si no es pot governar sense pressupostos, la conclusió és molt clara. El que hauria de fer Illa és el mateix que va fer el president Aragonès, que és dimitir i convocar eleccions", ha resolt.