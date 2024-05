Fernández (PP) critica l'"esperpèntic espectacle" de la manifestació a Ferraz

Retreu al PSC parlar d'unió perquè després "alimenta la ruptura"

LLEIDA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha qualificat aquest diumenge d'"esperpèntic espectacle" la manifestació a Ferraz en suport al president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha carregat contra el PSC per parlar d'unir, quan al seu parer alimenta la ruptura.

Ho ha dit durant un míting al Teatre de la Llotja a Lleida, acompanyat del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el president del PP lleidatà, Xavier Palau, i la candidata per la circumscripció, Montse Berenguer.

"L'esperpèntic espectacle que es va viure ahir (dissabte) a Madrid posa de manifest, més que mai, la diferència entre Sánchez i Feijóo", ha declarat Fernández.

Per això ha contraposat egocentrisme, sentimentalisme barat i victimisme de Sánchez --ha dit-- al treball en equip, rigor i contenció i l'assumpció de responsabilitats de Feijóo.

EL PSC, "BOMBER PIRÒMAN"

A més, ha criticat el PSC, que parla d'unir, "però ha estat el bomber piròman en la història de Catalunya que alimenta la ruptura i després s'ofereix per cosir-la".

Al seu parer, hi ha electors que encara creuen els socialistes, però els ha avisat de la necessitat d'"obrir una nova etapa a Catalunya, però amb nous protagonistes, no amb els mateixos que l'han deteriorat i que l'han sumit en la decadència".

Ha acusat el PSC de suprimir el delicte de sedició, incomplir sentències educatives, amnistiar "els que diuen que ho tornaran a fer", assenyalar jutges i polítics i, textualment, ressuscitar l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont.

"Quin balanç que tenen aquests senyors per dir que uniran res", ha conclòs.

BERENGUER I PALAU

Berenguer ha retret un centralisme de Barcelona que ha imperat sempre en la demarcació i ha reclamat recuperar la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia amb seu a Lleida: "Hem de deixar de ser la ventafocs de Catalunya".

Palau ha reivindicat la "identitat lleidatana" i ha recordat que fa més d'una dècada que el PP no feia un acte com el d'aquest diumenge a Lleida, amb mig miler de persones, cosa que demostra que "aquí hi ha partit".