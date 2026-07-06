Fernández (PP) critica que el Govern central faci servir el model de finançament com a "moneda de canvi"

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha criticat que el model de finançament autonòmic no es pot convertir en "moneda de canvi" per comprar l'estabilitat parlamentària del Govern central.
Ho ha dit en una roda de premsa a la seu de la formació, en la qual ha qualificat de negligència política que el model presentat pel Govern central neixi d'una "negociació bilateral" entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i ERC, per la qual cosa, apunta, s'ha buidat de contingut el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que se celebra aquest dilluns.
Segons Fernández, el CPFF hauria de ser l'espai on totes les comunitats autònomes "amb lleialtat institucional i voluntat d'acord" debatin el millor sistema de finançament per garantir els serveis bàsics i corregir desequilibris.
Ha dit que el nou model no parteix del consens entre comunitats i no neix d'un debat tècnic i rigorós i d'una anàlisi objectiva: "Sánchez i el seu sanchista per excel·lència, que és Salvador Illa, han renunciat al model multilateral per prioritzar el model bilateral amb ERC".
CONSENS I DADES OBJECTIVES
Ha dit que el PP no qüestiona la necessitat de reformar el sistema i que defensa que es faci, però que només es pot construir sobre "dues bases imprescindibles: dades objectives i consens institucional".
"Nosaltres volem que Catalunya hi surti guanyant", ha apuntat, però ha dit que vol que sigui perquè les dades objectives ho justifiquen i perquè existeix un acord ampli entre totes les comunitats.
Així, ha remarcat que no es tracta que el model estigui basat en l'ordinalitat i no només en el pes demogràfic: "A Catalunya s'està utilitzant aquest model de finançament per crear un greuge, per dividir, per continuar incidint en aquest procés que van iniciar Sánchez i Illa a l'inici del mandat de Sánchez i que és només la compra de 7 vots al Congrés".