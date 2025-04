Fernández critica que els ajuts pels aranzels es negociïn amb partits "en particular"

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que no li agrada que els ajuts a empreses per contrarestar els efectes de la guerra aranzelària es negociïn amb cada govern autonòmic o amb una formació política "en particular", en referència a les negociacions entre el Govern central i els grups per a l'aprovació del paquet d'ajuts.

"El que no m'agrada sincerament és que una qüestió tan rellevant per al conjunt d'Espanya es vagi decidint i negociant amb cada govern autonòmic en particular o amb una formació política en particular. Per tant, jo crec que això s'ha de negociar entre tots", ha dit aquest dijous en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Fernández ha demanat esperar que s'acabi la negociació, i ha negat que el PP s'hagi aixecat de la taula de negociació perquè la quantitat d'ajuts sigui superior a empreses de Catalunya: "Això no s'ha trencat ni s'ha acabat cap negociació. Tothom està negociant".

OPERACIÓ CATALUNYA

Sobre les recents compareixences al Congrés per l'operació Catalunya, ha afirmat que "si es demostrés finalment a través d'una sentència judicial que hi va haver una guerra bruta", tindria tot el seu rebuig, i ha considerat que aquesta mateixa és l'actitud actual de la direcció del PP nacional en aquesta qüestió.

"La defensa de la llei ha de ser un principi fonamental, però per als independents també. Perquè ara aquí sembla que només una part hagi de complir la llei. Aquí tots, --repeteixo, sé que soc una mica pesat-- els independentistes i els que no ho som, tots estem obligats a complir la llei", ha conclòs.