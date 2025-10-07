Fernández (PP) critica el discurs d'Illa en el DPG per "monòton, repetitiu i previsible"

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticat el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, en la primera sessió del Debat de Política General (DPG) per ser "monòton, repetitiu i previsible".
Fernández ha afirmat aquest dimarts a la tarda, en roda de premsa posterior a la sessió parlamentària, que el seu discurs ha estat "buit de contingut i buit de propostes valentes" i ha dit que no ha tingut cap anunci de canvi ni de grans transformacions.
"Portem gairebé 14 mesos del Govern de Salvador Illa i tot segueix igual que en els últims 14 mesos anteriors del Govern de Pere Aragonès", i ha criticat que la inseguretat avança, les llistes d'espera segueixen creixent i la justícia es troba sense mitjans, segons ell.
Sobre la proposta d'Illa d'un acord per mobilitzar sòl i construir unes 210.000 habitatges en tota Catalunya, li ha retret que encara "no ha posat cap maó de cap promoció de pisos públics per part de la Generalitat".
MERCAT D'HABITATGE
Ha defensat que la solució al problema de l'habitatge no passa per intervenir el mercat perquè està "absolutament intervingut amb massa impostos, massa burocràcia i massa traves".
A més, també ha advertit a Illa que sense Pressupostos no podrà seguir governant Catalunya i ha afegit que, sense ells, els seus discursos es convertiran en "literatura inservible".