Fernández (PP) crida a preservar "el consens i el progrés" de la Constitució

Diu que es podria reformar, però amb "el mateix consens amb el qual havia estat aprovada"



TARRAGONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha cridat aquest dimecres a preservar el "consens i el progrés" que segons ell suposa la Constitució Espanyola.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes abans de participar en l'acte de Catalunya Suma pel 45è aniversari de la Constitució a Tarragona al costat de la diputada del PP al Parlament Lorena Roldán.

Ha dit que la Constitució es podria reformar, però ha recordat que "amb molt bon criteri els ponents constitucionals van decidir que per reformar-la s'havia d'arribar, com a mínim, al mateix consens amb el qual havia estat aprovada".

"Per què? Per evitar la idea de les dues Espanyes, per evitar la idea que la meitat d'Espanya imposa a l'altra meitat el seu projecte, la seva visió de la vida, la seva ideologia", ha assenyalat.

Fernández ha assegurat que, en el moment de l'aprovació, "cadascuna de les ideologies existents va estar representada en cadascun dels ponents dels pares de la Constitució".

CATALUNYA VA SER LA CA "ON MÉS SUPORT VA TENIR"

"Va ser aprovada per més del 80% dels diputats a les Corts Generals. Va rebre més del 80% del suport de tota la ciutadania. Per cert, Catalunya va ser la comunitat autònoma on més suport va tenir la Constitució", ha afegit.

I ha destacat que va permetre que Espanya fos "per fi un soci internacional a la Unió Europea, en totes les institucions, un de les grans nacions del món en el concert internacional".

"Hem estat capaços d'organitzar jocs olímpics, exposicions universals, cimeres de pau, tot tipus d'esdeveniments internacionals", ha reivindicat Fernández, que també ha destacat la vigència de la Carta Magna.