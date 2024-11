Fernández (PP) creu que València no es pot permetre que Mazón dimiteixi ara mateix

Critica la "utilització política" dels convocants de la manifestació

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha defensat aquest dilluns que la Comunitat Valenciana no es pot permetre ara que el president valencià, Carlos Mazón, dimiteixi, a més d'una consegüent campanya electoral: "Després ja ho veurem".

"València no es pot permetre ara mateix dos mesos de campanya electoral i un mes més fins a arribar a una eventual investidura", ha expressat en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, en preguntar-li si Mazón hauria de dimitir per la seva gestió de la dana.

"Després ja ho veurem", ha afegit, i ha remarcat que l'única prioritat en aquests moments és la reconstrucció i trobar els desapareguts.

Ha recordat que Mazón compareixerà dijous en seu parlamentària per donar explicacions: "No és el mateix tenir temps en un parlament que la pressió de les compareixences davant els mitjans en un moment de crisi. Per tant, jo crec que la gent té dret a ser escoltada".

MANIFESTACIÓ CONTRA MAZÓN

Sobre la manifestació convocada dissabte contra la gestió de Mazón i per exigir-ne la dimissió, Fernández ha considerat que "no era el moment de convocar una manifestació d'aquestes característiques".

"Els convocants ho han fet amb una clara pretensió política, d'utilització política, en un moment, sincerament, que no tocava", ha afegit.

FINANÇAMENT

En relació amb un hipotètic acord per a un finançament singular per a Catalunya, ha opinat que el pacte no tindrà cap "mena de recorregut".

Ha valorat que tant Junts com ERC "s'han empassat l'anunci" i ho saben, i que en aquest sentit estan fent el "panoli".

CONGRÉS DEL PP

Preguntat pel pròxim congrés del PP, ha admès que els estatuts del partit estableixen que toca convocar-lo cada 4 o 5 anys i que ara han arribat en aquest moment, tot i que encara no tenen data i ha descartat pronunciar-se sobre si es presentarà a la reelecció.

"Amb la situació política que tenim actualment, els temes interns de partit, a mi, directament, em semblen secundaris", ha afegit.