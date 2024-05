Fernández (PP) creu que seria "antidemocràtic" que la Mesa del Parlament no fos proporcional

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que qualsevol escenari respecte a la composició de la Mesa del Parlament que no s'ajusti a la proporcionalitat i als resultats del 12M seria "profundament antidemocràtic, no saber perdre o no saber guanyar".

Així s'ha expressat aquest divendres en unes declaracions als periodistes a Barcelona al costat del coordinador general del PP, Elías Bendodo, i del líder del partit a l'Ajuntament, Daniel Sirera, en què també ha apuntat que no respectar la proporcionalitat seria "una estafa democràtica i, a més, un insult a la ciutadania".

Fernández ha afirmat que l'òrgan parlamentari està representat "de manera proporcional en funció dels resultats electorals".

"Quan dic que s'ha de respectar la proporcionalitat vol dir que cadascú es vota a si mateix. És el que s'havia fet històricament, és el que respecta la representativitat de la Mesa", ha sostingut, i ha afirmat que és la posició més democràtica.

En aquest sentit, ha assenyalat que segons els resultats del 12M, al PSC "li corresponen tres llocs a la Mesa, a Junts dos, a ERC un i al PP un", i ha instat a ser lleials i fidels al resultat de les urnes, en les seves paraules.