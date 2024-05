Fernández (PP) creu que Sánchez "sacrificarà" Illa per continuar a La Moncloa

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, ha augurat que el president espanyol, Pedro Sánchez, "sacrificarà" el guanyador de les eleccions catalanes, el socialista Salvador Illa, per poder continuar a La Moncloa pactant amb el líder de Junts+, Carles Puigdemont.

"El més probable és que Pedro Sánchez sacrificarà Salvador Illa per continuar a La Moncloa desenvolupant els seus acords amb Puigdemont", ha assegurat el líder dels populars a Catalunya preguntat en una entrevista d'Onda Cero, que ha recollit Europa Press, sobre quin escenari veu més probable després de la victòria del PSC en els comicis de diumenge.

Fernández ha afegit que els precedents de Sánchez assenyalen aquesta possibilitat com la més "factible" i ha advertit que seria "una traïció al veredicte de les urnes", ja que en la seva opinió ha estat "claríssimament" la de "posar fi d'una vegada per sempre al procés i enviar el separatisme a l'oposició".

Sobre els possibles pactes de govern que podria mirar d'aconseguir Illa, el líder del PP a Catalunya ha recordat que "correspon al guanyador de les eleccions" traslladar quins plans té a la resta de partits. Ha recalcat que "el missatge de les urnes" ha estat "absolutament incontrovertible" i que per tant agafarà el telèfon al candidat socialista si li truca.

No obstant això i malgrat recordar, en una altra entrevista a Telecinco recollida per Europa Press, que alguna vegada el PSC i el PP han arribat "a algun pacte local" a Catalunya, no veu "viable" investir Illa a la Generalitat perquè l'opció que Sánchez "canviï" i deixi de pactar amb les formacions independentistes "és més o menys un impossible metafísic".