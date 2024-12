Fernández (PP) creu que la moció de confiança a Sánchez serveix a Puigdemont "per dissimular"

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dilluns que l'exigència de Junts perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança serveix "per dissimular" al president de Junts, Carles Puigdemont.

"El termòmetre real de Puigdemont amb Sánchez seran els pressupostos, no pas una petició de moció de confiança per dissimular", ha expressat Fernández, en un missatge a X, recollit per Europa Press.

Fernández respon així a l'anunci aquest dilluns de Puigdemont, en una conferència de premsa a Brussel·les (Bèlgica), que el grup de Junts ha registrat al Congrés una petició per sotmetre Sánchez a una moció de confiança perquè "no és de fiar".