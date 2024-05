Fernández (PP) creu que Illa s'ha "destapat" en obrir-se a pactar amb Junts

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 2 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha criticat que el candidat socialista, Salvador Illa, s'hagi obert a pactar amb Junts després de les eleccions del 12 de maig, i creu que s'ha "destapat".

"Illa està demostrant que a més d'haver ressuscitat de la mà de Pedro Sánchez el procés, el volen continuar", ha declarat en una atenció als mitjans a Sant Joan Despí (Barcelona), al costat del president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, en el marc de la campanya electoral catalana.

Ha assegurat que els socialistes no comptaran amb els populars "per a una operació d'aquestes característiques".

"MANIPULACIÓ IDEOLÒGICA"

Així mateix, ha criticat el sistema educatiu a Catalunya i l'ha comparat amb el de Castella i Lleó, on no hi ha "manipulació ideològica de cap índole" que contamini el debat escolar i les assignatures que s'imparteixen.

"Si prioritzes la despesa en el procés separatista, després no tens recursos per dotar dels equipaments adequats els escolars a Catalunya", ha lamentat.

Per això, ha promès que el PP es va "inspirar en Castella i Lleó per millorar el sistema educatiu de Catalunya".