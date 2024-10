Fernández (PP) creu que Illa no edificarà 50.000 habitatges "ni en el més psicodèlic dels seus somnis"

Critica el "tripartit encobert" amb els Comuns i ERC

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, vaticina que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no complirà amb la promesa de construir 50.000 habitatges públics fins al 2030 "ni en el més psicodèlic dels seus somnis".

"Ja li avanço que en farà 100 a l'any com a molt", ha dit en la seva intervenció durant el debat de política general al Parlament.

Fernández ha expressat preocupació perquè creu que Illa vol textualment copiar algunes de les pitjors coses de l'independentisme i del seu model, i ha dit que el socialista continua "comprant una agenda d'extrema esquerra en el camp econòmic i nacionalista en l'identitari".

Així mateix, ha descrit Illa com algú que "et promet una abraçada tot i que t'empobreixi i té un to menys esquerp que Quim Torra o Carles Puigdemont".

També ha criticat els Comuns i ERC, els quals ha acusat d'estar "gestionant un tripartit encobert", mentre que Junts, en les seves paraules, fa molt temps que està amb les seves coses.

EL "GENDRE IDEAL"

Sobre Illa, Fernández ha assenyalat que la seva amabilitat el confon i li ha recordat que no pot riure les gràcies a tothom: "Aparenta vostè ser el gendre ideal".

"És capaç d'anar al matí a un casal okupa i dir-los: 'Amics okupes, us entenc, us protegiré, jo he vingut aquí a unir i servir'. I a la tarda d'aquell mateix dia, és capaç d'anar vostè a la Cambra de la Propietat Urbana i dir-los: 'Amics propietaris, us entenc'", ha expressat.

CRÍTICA A LES POLÍTIQUES D'ILLA

Ha al·ludit al concepte de "prosperitat compartida" que defensa Illa i ha advertit que les seves polítiques només porten a un fracàs escolar, ocupació il·legal i inseguretat ciutadana compartides.

Ha assegurat que els populars aspiren a ser els veritables líders de l'oposició, i ha advertit textualment que el seu grup no li farà massatges ni li ballarà l'aigua als ulls: "Ni ho somiï".