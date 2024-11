Fernández (PP) creu que el govern d'Illa dona continuïtat a la "decadència" del procés

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, creu que el govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, dona continuïtat a la "decadència" del procés.

"Parlo de decadència perquè Catalunya, avui dia, no és la mateixa que fa 20 anys, quan es van celebrar les Olimpíades, per exemple", ha dit Fernández en una entrevista d'aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

El diputat popular ha comparat la Catalunya actual amb la d'inicis de segle i ha defensat que "no és la de l'any 2000, quan l'economia funcionava bé i quan els serveis públics eren referents no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya i d'Europa".

Ha criticat que Illa s'hagi abonat al "Catalunya va bé" quan, segons Fernández té uns serveis públics de segona i no s'està prestant serveis públics de qualitat a tots els ciutadans, en les seves paraules.

També s'ha referit textualment als nefastos resultats educatius a Catalunya que va recollir l'informe PISA, a les llistes d'espera per a intervencions i especialistes i als "índexs de criminalitat molt preocupants i alarmants a determinats llocs i barris", ha dit.