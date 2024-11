Fernández (PP) considera "processisme pur" el traspàs de la immigració a Catalunya

Lamenta que aquestes propostes "van erosionant les institucions, i no arriben mai"

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha qualificat de "processisme pur" el traspàs de les competències migratòries a Catalunya acordat entre el PSOE i Junts, i ha opinat que és un engany que no s'acabarà materialitzant.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en què ha sostingut que el traspàs de competències contradiu les lleis de la Unió Europea i, per tant, no es pot materialitzar si Catalunya no declara la independència, en les seves paraules.

"Potser m'equivoco, però jo crec que això no passarà. I que crec que, en el fons, és sempre el mateix, tot és un engany", ha mantingut el dirigent popular, que ha criticat que a Catalunya es duguin a terme mesures que acaben atemptant contra les institucions.

En aquest sentit, ha lamentat que la política catalana trasllada objectius que a una part de la societat els importa mentre que a l'altra els és indiferent i que "com són manifestament il·legals, el que passa és que van passant els anys, es van erosionant les institucions, i no arriben mai".

En preguntar-li per l'auge d'Aliança Catalana, als qui el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) va atorgar 6-7 diputats al Parlament en la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Pública 2024, ho ha vinculat directament a la gestió migratòria.

"Si tu no gestiones bé la immigració i hi ha un bonisme d'acceptar la idea que això és un campi qui pugui, finalment aquest tipus de forces polítiques pugen. I és imparable, perquè està passant aquí i a la resta d'Europa", ha sostingut.